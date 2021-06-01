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ساري يقترب من قيادة لاتسيو

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام عالمية أن إدارة لاتسيو الإيطالي تخطط للتعاقد مع المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري من أجل قيادة الفريق الإيطالي بداية من الموسم المقبل خلفاً لسيموني إنزاجي المُرشح لتدريب إنتر ميلان الإيطالي.

وأفاد الصحفي الإيطالي المعروف ألفريدو بيدولا المختص بأخبار الميركاتو بأن تدريب ساري للاتسيو كان مجرد اقتراح إلى إن أصبح الأمر جذاب للغاية وحدوثه أمر مُمكن.

وأكد ألفريدو بيدولا أنه كان هناك اجتماع اليوم بين ساري ووكيل أعماله قام فيه المدير الفني يوفنتوس وتشيلسي السابق برفض جميع العروض المقدمة من الخارج.

وأوضح ألفريدو بيدولا أن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو قام بإيقاف جميع التواصل مع المدربين الآخرين والتركيز على محاولة التعاقد مع ساري الذي أظهر قدراته التدريبية المميزة في البداية مع نابولي.

وألمح ألفريدو بيدولا أن المدير الفني البرتغالي فيلاش بواش لم يصل لإيطاليا لأن لوتيتو يريد التركيز على ساري فقط والاجتماع لن يكون غداً ولا الثلاثاء لأسباب تتعلق بمبالغ يترتب على يوفنتوس دفعها لساري كمستحقات.

ولفت ألفريدو بيدولا أن ساري معجب بعناصر لاتسيو كثيراً مع إمكانية القيام ببعض التدعيمات وحتى أن طريقة اللعب المتبعة لنسور العاصمة الإيطالية 3-5-2 يستطيع أن يحولها إلى 4-3-3.

وأشار ألفريدو بيدولا إلى أن نسبة نجاح المفاوضات بين الجانبين عالية جداً لأن لاتسيو وساري يتواصلان بشكل إيجابي للغاية وابعدا العالم الخارجي عنهم والعراقيل المالية من الممكن تجاوزها والأمور التكتيكية مغرية كذلك لمسئولي النادي.

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