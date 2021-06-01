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أندية السوبرليج تخطط لمقاضاة الفيفا واليويفا

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن أندية السوبر ليج تخطط لمقاضاة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بالإضافة الى الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأشارت شبكة بي إن سبورتس العالمية إلى أن 12 نادياً أوروبياً كانوا قد أعلنوا عن إنشاء مايسمى دوري السوبر الأوروبي (السوبر ليج ) ولكن المشروع انهار خلال 48 ساعة بسبب انسحاب معظم الأندية.

ولفتت الشبكة العالمية أن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس رفضوا الإنسحاب من المشروع مما جعل اليويفا فتح إجراءات تأديبية بحق تلك الأندية والتي قد تصل لحرمانهم من دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الشبكة العالمية أن أندية السوبر الأوروبي رفعت قضية إلى محكمة العدل الأوروبية ضد اليويفا والفيفا.

وأفادت الشبكة العالمية بأن الأندية المؤسسة للسوبر الأوروبي هي: مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإنترميلان وميلان ويوفنتوس.

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