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موعد مباراة مصر ضد الجزائر في بطولة كأس العرب

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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اعلن الإتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر فى المسابقة كأس العرب 2021 والتي تبدأ خلال فترة 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر رفقة منتخب الجزائر فى المجموعة وينتظر الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي و منتخب ليبيا والسودان.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجزائر يوم 7 ديسمبر فى العاصمة القطرية الدوحة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت مجموعات كأس العرب كاملة على النحو التالى:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من لقاء سلطنة عمان ضد الصومال - الفائز من لقاء البحرين مع الكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من لقاء اليمن مع موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من لقاء الأردن وجنوب السودان - الفائز من لقاء فلسطين وموريتانيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان مع جيبوتى - الفائز من لقاء ليبيا والسودان.

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