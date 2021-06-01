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تعرف على مجموعات كأس أمم أوروبا 2020

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر العالم أجمع موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي تم تأجيلها العام الماضي.

وبعد تفشي وباء فيروس كورونا قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامتها في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، بدلاً من إقامتها في الفترة مابين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020.

ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا قسمت على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.

جدير بالذكر أن هذه المره ستكون المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد من المنتخبات بعد نسخة فرنسا 2016.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأوروبية على النحو التالي:
* المجموعة الأولى : إيطاليا و تركيا و ويلز و سويسرا
* المجموعة الثانية : بلجيكا و فنلندا و روسيا و الدانمارك
* المجموعة الثالثة : أوكرانيا و هولندا و النمسا و مقدونيا الشمالية
* المجموعة الرابعة : إنجلترا و كرواتيا و التشيك و اسكتلندا
* المجموعة الخامسة : إسبانيا و السويد و بولندا و سلوفاكيا
* المجموعة السادسة : ألمانيا و فرنسا و البرتغال و المجر

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