المقاصة: كارتيرون السبب في تراجع مستوى مروان حمدي

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، السبب وراء تراجع مستوى مروان حمدي لاعب فريقه السابق، ومهاجم الزمالك الحالي.





وأوضح بكري سليم في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "ten"، أن الزمالك تعاقد مع مروان حمدي من مصر المقاصة، وهو في أفضل حالاته، مشيرا إلى أنه كان نجم الفريق وهدافه، ولكن بعد انضمامه إلى الزمالك، تراجع مستواه بسبب عدم إشراكه بشكل أساسي.





وتابع، "باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لم يستفد من قدراته حتى الآن، فكيف أدفع بلاعب هداف في آخر دقيقة من زمن كل مباراة وأنتظر منه مردود جيد ؟ ولذلك أرى أن كارتيرون هو سبب تراجع مستوى اللاعب".





فيما أشاد بمستوى باسم مرسي مهاجم الفريق، مؤكداً أنه لاعب مميز، واستعاد قدراته التهديفية المعهودة منذ انضمامه إلى المقاصة، كما أنه لا توجد مفاوضات رسمية من الزمالك لاستعادة اللاعب حتى الآن.



