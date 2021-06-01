ميمي جمال: سمير غانم كان زي الترمومتر على المسرح





كشفت الفنانة ميمي جمال، عن ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم قائلة كان زى الترمومتر على المسرح بيقيس الجمهور من أول أفيه يقوله شافهم ضحكوا أوى يكمل ولو شافهم مش أوى يرمى واحد وراء التانى لحد ما يقعوا من الضحك.





وأضافت خلال استضافتها فى برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، للإعلامية لميس الحديدى: "اللى بتبقى قدام سمير غانم على المسرح لازم تبقى واعية أوى امتى هيقول افيه جديد وامتى هيقفل المسرحية.





وتابعت: "آخر مسرحية قدمناها سوا "دو رى مى فاصوليا" قال، أفيه ضحكنى أوى وقعت من الضحك وزعلت أوى لما اتوفى".









