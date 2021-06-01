Advertisements

ميمي جمال: سمير غانم كان زي الترمومتر على المسرح

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم قائلة كان زى الترمومتر على المسرح بيقيس الجمهور من أول أفيه يقوله شافهم ضحكوا أوى يكمل ولو شافهم مش أوى يرمى واحد وراء التانى لحد ما يقعوا من الضحك.

وأضافت خلال استضافتها فى برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، للإعلامية لميس الحديدى:  "اللى بتبقى قدام سمير غانم على المسرح لازم تبقى واعية أوى امتى هيقول افيه جديد وامتى هيقفل المسرحية.

وتابعت: "آخر مسرحية  قدمناها سوا "دو رى مى فاصوليا" قال، أفيه ضحكنى أوى وقعت من الضحك وزعلت أوى لما اتوفى".


أخبار تهمك

هل تُحل أزمة سد النهضة بالحرب؟.. عمرو موسى يجيب (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري من الأهلي بشأن مؤجلات الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتي يطلب صفقة من برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»