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الصين تسجل أول حالة إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور H10N3

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:06 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا يبلغ من العمر 41 عاما في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين تأكد أنه أول حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور H10N3.

وقالت اللجنة في بيان إن الرجل، وهو من سكان مدينة تشنجيانغ، نُقل إلى المستشفى في 28 أبريل بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى. وأضافت أنه تم تشخيص إصابته بفيروس أنفلونزا الطيور H10N3 في 28 مايو، لكنها لم تذكر تفاصيل حول كيفية إصابة الرجل بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن فيروس H10N3 هو سلالة منخفضة الإمراض أو أقل حدة نسبيًا في الدواجن وأن خطر انتشاره على نطاق واسع كان منخفضًا للغاية، وكان الرجل مستقرًا ومستعدًا للخروج من المستشفى. ولم تتوصل المراقبة الطبية لمخالطيه المقربين إلى أي حالات أخرى.

توجد العديد من السلالات المختلفة من إنفلونزا الطيور في الصين وبعضها يصيب الناس بشكل متقطع، وعادة ما يصيب الدواجن. لم تكن هناك أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بإنفلونزا الطيور منذ سلالة H7N9 التي قتلت حوالي 300 شخص خلال 2016-2017. وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه لم يتم الإبلاغ سابقًا عن أي حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 على مستوى العالم.

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