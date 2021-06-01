موسيماني يستقر على بديل أفشة أمام الترجي

استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، على الدفع بالنيجيرى جونيور أجايى فى مركز صانع الألعاب أمام الترجى، بدلا من محمد مجدى أفشة، الذى تعرض لإصابة فى مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان.









ويواجه النادي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الجمعة الموافق السادس عشر من يونيو الجاري على ستاد رادس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر أن موسيماني يرى في النيجيرى جونيور أجايى، البديل الأمثل لتعويض غياب محمد مجدي أفشة.









وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد أعلن أن نتيجة الأشعة التى خضع لها اللاعب، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.





وأضاف أن أفشة سيغيب عن التدريبات لمدة قد تصل إلى أسبوعين، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجى وتأهيلى من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.





وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربى، فى لقاء السوبر الإفريقى الذى توج به الأهلى بعد الفوز بثنائية نظيفة