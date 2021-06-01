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لابورتا يؤجل حسم مستقبل كومان مع برشلونة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني حسم مصير المدير الفني الهولندي رونالد كومان مع البلوجرانا خلال الفترة القادمة.


وقالت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن تطور جديد بشأن الهولندي كومان المدير الفني للبلوجرانا.


وذركت شبكة RAC1 الإسبانية أن رونالد كومان سيكلف خزينة البلوجرانا حال إقالته مبلغ 12 مليون يورو خاصةً أنه لم يحصل على كافة مستحقاته مع الفريق.


لذلك فإن لابورتا لم يستقر بعد على إقالته أو بقاءه في منصبة وسيتم تحديد مصيره خلال الفترة القليلة القادمة.

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كومان برشلونة الدوري الاسباني

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