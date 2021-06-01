القوات الأمنية العراقية تطلق عملية عسكرية شرق محافظة ديالى

أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية شرق محافظة ديالي ضد فلول تنظيم داعش، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أطلقت القوات العراقية، عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر إرهابية جنوب محافظة كركوك، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت القوات العراقية، في وقت سابق، مقتل 3 عناصر إرهابية جنوب كركوك، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد.