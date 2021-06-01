حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الدوري الانجليزي

حسم النادي الأهلي الجدل بشأن ما تردد في الآونة الأخيرة من محاولات النادي المارد الأحمر لضم احمد المحمدي المحترف ضمن صفوف أستون فيلا الانجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.









وأكدت مصادر داخل الجهاز الفني بالنادي، أن ما تردد حول تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن المحمدي خارج حسابات القلعة الحمراء، خصوصاً أن اللاعب يفضل استكمال مشواره الاحترافي في أوروبا أو العودة إلى أحد أندية الخليج.









وأنهى أحمد المحمدى مشواره مع فريق أستون فيلا مع نهاية الموسم الحالى، بعد مسيرة امتدت لأربع سنوات، نجح خلالها فى إعادة الفريق إلى "البريميرليج" فى موسم 2019.









ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي إنبي في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق السادس من يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي في إطار دور ال16 بكأس مصر