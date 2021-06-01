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ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء في البحرين.. اعرف تفاصيل حالة الطقس
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:51 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 1-6-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.
حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ويكون حسناً خلال الليل.
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