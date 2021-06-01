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حالة الطقس اليوم الثلاثاء في الإمارات

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 1-6-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وحاراً نهاراً ورطباً ليلاً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 19:31 والمد الثاني عند الساعة 04:16 و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:36 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:46 والمد الثاني عند الساعة 02:24 و الجزر الأول عند الساعة 21:13 والجزر الثاني عند الساعة 08:49.

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