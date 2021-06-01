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هكذا يظهر أحمد حاتم في فيلم "جارة القمر"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان أحمد حاتم حاليًا في فيلم"جارة القمر"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، بمشهدين فقط، والفيلم تدور أحداثه حول روائي يُجسد دوره الفنان كريم فهمي الذي يدخل في علاقة حب مع الفنانة ياسمين رئيس وهي من طبقة اجتماعية متوسطة.


فيلم "جارة القمر" من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وهو بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، وكوكبة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، انتهى أحمد حاتم مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "عروستي"، وهو بطولة جميلة عوض، صابرين، مروان يونس، شريف دسوقي، محمود البزاوى صابرين، زينب غريب، ندى أكرم، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

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