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الجيش الإسرائيلي يعتقل 31 فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:24 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 31 فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات شملت مدنا فلسطينية عدة بالضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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