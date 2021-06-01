Advertisements

المصري: 100 ألف جنيه غرامة مالية بعد خروج الكأس أمام أسوان

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن مباراة أسوان أمس ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر، تم التفريط بها.

وقال طارق هاشم فى تصريحات عبر برنامج صباحكو كورة على إذاعة الشباب والرياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي:" الجميع كان ينتظر فوز المصري بعد التقدم خلال اللقاء بهدفين دون رد".

وأضاف:" تم اصدار قرار بايقاف المستحقات وخصم 100 ألف جنيه لكل لاعب".

وتابع:" سعداء فى النادى المصري باستكمال الدوري، ونرغب فى وضع توقيتات للموسم الجديد، يكون من خلالها هناك راحة للفريق ولمجلس الادارة".

وأكمل:" ننتظر انتهاء بطولة الدوري حتي نتحرك من أجل ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهناك بعض المراكز التى تحتاج دعم مثل مركز المهاجم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المصري الدوري المصري الممتاز أسوان

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يعلن ضم إريك جارسيا في ثاني صفقاته للموسم الجديد

منذ 33 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 11 ساعة

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله مع الملكي

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

40 ألف جنيه غرامة على بتروجت

لجنة المسابقات تجلد أبوقير للأسمدة لصالح طنطا

ننشر عقوبات لجنة مسابقات القسم الثاني

غرامة مالية 50 ألف جنيه على الأهلي والزمالك

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

عاجل - تعرف على عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

08:59 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»