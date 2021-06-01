المصري: 100 ألف جنيه غرامة مالية بعد خروج الكأس أمام أسوان





أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن مباراة أسوان أمس ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر، تم التفريط بها.





وقال طارق هاشم فى تصريحات عبر برنامج صباحكو كورة على إذاعة الشباب والرياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي:" الجميع كان ينتظر فوز المصري بعد التقدم خلال اللقاء بهدفين دون رد".





وأضاف:" تم اصدار قرار بايقاف المستحقات وخصم 100 ألف جنيه لكل لاعب".





وتابع:" سعداء فى النادى المصري باستكمال الدوري، ونرغب فى وضع توقيتات للموسم الجديد، يكون من خلالها هناك راحة للفريق ولمجلس الادارة".





وأكمل:" ننتظر انتهاء بطولة الدوري حتي نتحرك من أجل ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهناك بعض المراكز التى تحتاج دعم مثل مركز المهاجم".