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نجم ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله مع الملكي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
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رفض جناح فريق ريال مدريد ومنتخب ويلز، غاريث بيل، الحديث عن مستقبله الكروي، قبل الانتهاء من مشوار منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مشدداً على أنه يضع كل تركيزه في البطولة القارية خلال الفترة الحالية.

يقع المنتخب الويلزي في المجموعة الأولى مع إيطاليا وتركيا وسويسرا.

وعاد بيل إلى نادي ريال مدريد عقب انتهاء الموسم المنتهي من نادي توتنهام الانجليزي، حيث ذكرت تقارير صحافية أنه ينوي اعتزال كرة القدم عقب البطولة الأوروبية المنتظرة.

وقال بيل في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "يوجد كثير من التكهنات فيما يتعلق بمستقبلي الكروي فيها ما هو صحيح، وأيضاً غير حقيقي".

وأضاف: "بالنسبة لي، الشيء الرئيسي أنني لا أريد أن أقول أي شيء من شأنه أن يتسبب في مزيد من الفوضى أو الدراما أو تشتيت الانتباه، أريد فقط التركيز على اليورو".

وأشار "أركز بنسبة 110% بشكل كامل مع ويلز، هذا كل ما عندي، لا أريد التسبب في أي مشاكل في أي مكان، لأنني أعرف أن الأشياء يمكن أن تختلط في وسائل الإعلام، وتظهر العناوين الرئيسية".

واختتم: "لا أريد أن أتسبب في أي إلهاء لنفسي أو للفريق، تركيزي الوحيد هو على منتخب ويلز، هذا اليورو ولا شيء غير ذلك، أي شيء آخر عن مسيرتي المهنية ومستقبلي سيتم حسمه بعد ذلك".

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كأس الأوروبية ريال مدريد

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