Advertisements

11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements

تفقد محافظ بورسعيد -اللواء عادل الغضبان عدد من لجان امتحانات شهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، بمدرسة القناة الإعدادية بنات لامتحان الجبر والاحصاء، الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.


وكان الدكتور نبوي باهي قد أشار في بيان إعلامي، إلى أن الطلاب موزعين على 65 لجنة موزعة على 5 إدارات تعليمية، وأنه تم إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.


وأكد باهي على تعقيم وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد الامتحانات، وأنه لن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو القائمين على الامتحانات، لافتًا أنه جرى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات، التي قد تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية لضمان سلامة واستقرار سير اللجان.
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)
11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الدوري الانجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن ضم إريك جارسيا في ثاني صفقاته للموسم الجديد

منذ 36 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله مع الملكي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

08:59 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»