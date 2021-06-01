11 ألفا و852 طالبا يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد (فيديو وصور)



تفقد محافظ بورسعيد -اللواء عادل الغضبان عدد من لجان امتحانات شهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، بمدرسة القناة الإعدادية بنات لامتحان الجبر والاحصاء، الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.





وكان الدكتور نبوي باهي قد أشار في بيان إعلامي، إلى أن الطلاب موزعين على 65 لجنة موزعة على 5 إدارات تعليمية، وأنه تم إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.





وأكد باهي على تعقيم وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد الامتحانات، وأنه لن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو القائمين على الامتحانات، لافتًا أنه جرى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات، التي قد تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية لضمان سلامة واستقرار سير اللجان.