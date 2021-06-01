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عاجل.. برشلونة يعلن ضم إريك جارسيا في ثاني صفقاته للموسم الجديد
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:01 ص
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي بدءًا من مطلع شهر يوليو القادم بعقد يمتد لمدة خمسة أعوام وذلك في صفقة إنتقال حر.
وقال الموقع الرسمي لفريق نادي برشلونة أن إريك جارسيا سوف ينضم للبلوجرانا بداية من يوم الأول من شهر يوليو القادم بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.
وأضاف العملاق الاسباني في بيانه أن إريك جارسيا سوف يوقع على عقد حتى نهاية موسم 2025-2026 وسيكون الشرط الجزائي في عقده الجديد 400 مليون يورو.
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