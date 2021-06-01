Advertisements

موعد مباراة الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق الوداد البيضاوي المغربي، مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم الجمعة 18 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة بين الوداد وكايزر تشيفز في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تأهل الوداد المغربي إلى هذا الدور على حساب مولودية الجزائر، حيث فاز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب حوريا كوناكري بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة

أخبار تهمك

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله مع الملكي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعلن ضم إريك جارسيا في ثاني صفقاته للموسم الجديد

منذ 34 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

08:59 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»