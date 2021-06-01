موعد مباراة الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

يلتقي فريق الوداد البيضاوي المغربي، مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم الجمعة 18 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وستقام المباراة بين الوداد وكايزر تشيفز في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد تأهل الوداد المغربي إلى هذا الدور على حساب مولودية الجزائر، حيث فاز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب حوريا كوناكري بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة