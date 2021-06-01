بالكمامة.. طلاب الشهادة الإعدادية في لجان الامتحانات بالدقهلية



يؤدي اليوم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي لاتمام مرحلة التعليم الأساسي وسط اجراءات احترازية مكثفة.



وبدا الطلاب الامتحان في الساعة التاسعة صباحا ملتزمين بكافة الاجراءات الاحترازية داخل لجان الامتخان.





وكانت استعدت محافظة الدقهلية لامتحانات الشهادة الاعدادية، حيث كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،بمتابعة الإنتهاء من كافة الإستعدادات لإنعقاد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي " الصف الثالث الإعدادى" للعام الدراسي 2020 2021.





جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.



وفى هذا الإطار أعلن محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد الذين تستقبلهم لجان الإمتحانات للصف الثالث الإعدادي العام يبلغ 109261 طالب وطالبة وذلك في 624 لجنة على مستوي المحافظة وعن الإعدادية المهنية تستقبل اللجان 3725 طالب وطالبة فى 22 لجنة بالمحافظة.



ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة جميع المدارس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإنهاء إستعدادتها لأستقبال الطلاب لأداء الامتحانات مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الإمتحانات للفصل الدراسى الثانى على مدار 24ساعة كما تشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا..



وأضاف وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم اتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية وذلك لتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية بالمحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للإستخدام وقت الحاجة.



حيث تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.



وفي ذات السياق اكد محافظ الدقهلية على أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على وجود المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان وإستمرار أعمال تطهير وتعقيم اللجان أولا بأول على مدار فترة الإمتحانات والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية فى هذا الشأن مشيرا إلى ضرورة وجود زائرة صحية بكل مدرسة وتوزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الإمتحانية والعمل على توفير أجهزة لقياس درجه حرارة الطلاب قبل الدخول الى اللجان وعدم دخول اى من الملاحظين والطلاب بدون كمامة إلى لجان الإمتحانات

وجدير بالذكر ان الإمتحانات للفصل الدراسى الثانى لاتمام لمرحلة التعليم الاساسى تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 202161 وحتى الإثنين الموافق 202167 ولمدة اسبوع.