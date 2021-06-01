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دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:47 ص
وكالات
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سجلت مديرية صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، اليوم الثلاثاء، أول وفاة بـ"الفطر الأسود" في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.
وبحسب مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل،
تم اكتشاف الحالة بـ(الصدفة) أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات
كورونا".
ويذكر أن الفطر الأسود، هو عدوى نادرة جدا،
تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض
ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.
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