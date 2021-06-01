شاهيستا سعد تنضم لقائمة أبطال"عودة الأب الضال"







تشارك الفنانة الشابة شاهيستا سعد حاليًا في مسلسل "عودة الأب الضال"، تُجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنان بيومي فؤاد، والمسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال ثري يقع في مشكلة ما، ويحاول البحث عن أبنائه لكي يخرج من تلك المشكلة، وذلك في إطار 60 حلقة.



مسلسل "عودة الأب الضال"بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان السيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفى، نور قدري، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين، محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية.



وفي سياق آخر، تواصل شاهيستا سعد حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، دنيا عبد العزيز، وكوكبة مميزة من النجوم .