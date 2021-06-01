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البابا تواضروس يصلي قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، التي تعد إحدى محطات العائلة المقدسة حيث أقامت بها لفترة أثناء تواجدها في مصر.

شارك في الصلوات عدد من أحبار الكنيسة والاباء الكهنة والشمامسة ورئيسات أديرة الراهبات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

كان قداسة البابا قد دشن الكنيسة ذاتها في أكتوبر ٢٠١٦ بعد انتهاء أعمال ترميمها وإعادتها إلى صورتها الأثرية الأصلية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد مجئ العائلة المقدسة إلى مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى.
البابا تواضروس يصلي قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة
البابا تواضروس يصلي قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة
البابا تواضروس يصلي قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة
البابا تواضروس يصلي قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة

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