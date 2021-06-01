ارتفاع صادرات مصر من الجلود والأحذية بنسبة 39%

كشف المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات عن خطته للمشاركة في نحو 12 معرض خلال العام المالي 2021 /2022، منها استقدام بعثتي مشتريين، وتنظيم 7 بعثات وأسابيع تجارية في إطار استراتيجيته لزيادة صادرات القطاع.





ولفت المجلس، إلى أنه سيتم تنظيم بعثات وأسابيع تجارية إلى كلا من “كينيا- أوغندا، رواندا،الامارات، جنوب السودان، رومانيا ،بولندا، المجر، بيلاروسيا”.





كما سيشارك في الدورة الثانية لمعرض “التجارة البينية الإفريقية‘IATF” 2021، والمزمع عقده في كيجالي، بالإضافة إلى معرض “اكسبو دبي” في أكتوبر المقبل، والمشاركة في معرض “PAN AFRICAN LEATHER FAIR POWERED BY APLF”، والمزمع عقده في يونيو المقبل بالقاهرة، ومعرض”EXPO RIVA SCHUH” والمزمع عقده في ايطاليا يونيو المقبل.





وسجلت صادرات مصر من الجلود والأحذية خلال الفترة من يناير 2021 إلى أبريل 2021 حوالى 28.310 مليون دولار مقابل 20.328 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 39%، وفق التقرير الشهري للمجلس التصديري للجلود.



