في هذا الموعد.. روبى تعود لإستئناف مشاهدها بمسلسل "شقة 6"

تعود الفنانة روبي لإستكمال تصوير مشاهدها بمسلسل "شقة 6" خلال أسبوعين، والمسلسل بطولة أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.



والمسلسل تدور أحداثه حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تقيم فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.



وفي سياق آخر، طرحت روبي أمس أغنية "قلبي بلاستيك"، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.