Advertisements

في هذا الموعد.. روبى تعود لإستئناف مشاهدها بمسلسل "شقة 6"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تعود الفنانة روبي لإستكمال تصوير مشاهدها بمسلسل "شقة 6" خلال أسبوعين، والمسلسل بطولة أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

والمسلسل تدور أحداثه حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تقيم فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

وفي سياق آخر، طرحت روبي أمس أغنية "قلبي بلاستيك"، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.

أخبار تهمك

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله مع الملكي

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن ضم إريك جارسيا في ثاني صفقاته للموسم الجديد

منذ 35 دقيقة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

08:59 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»