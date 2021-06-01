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الأرصاد توجه تحذير للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا شهدنا ارتفاع في درجات الحرارة بالأمس وكانت أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام خلال ساعات النهار ووصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 39 درجة وعلى جنوب البلاد وصلت لـ 44 درجة مئوية.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ ليلًا وصاحب ذلك نشاط رياح مما جعل الجو لطيف ليلًا، منوهة بأن طقس اليوم يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بنحو 4-5 درجات مقارنة بأمس، حيث متوقع تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 35 درجة، ولكن مازالت درجات الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد وتصل لـ 44 درجة.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هذا الطقس يستمر حتى نهاية الأسبوع، محذرة المواطنين من التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وحال كان هناك ضرورة يتم ارتداء غطاء واقي للرأس أو شمسية مع تناول المياه بكثرة.

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