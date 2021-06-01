حملات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية



وفي مركز ومدينة نبروه قال الدكتور رضا قويطه رئيس المركز أنه تمت أعمال إزالة فورية لمحاولة تعلية بالمخالفة بدون ترخيص على أرض أملاك دولة بقرية طنيخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وفي مركز ومدينة طلخا قال محمد الأمين رئيس المركز أنه قد تم الإزالة الفورية لتعديا بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة 120 متر مربع بقرية دميرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي نطاق حي غرب المنصورة قال محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة انه تم تنفيذ حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها وأضاف ان الحملة تمكنت تمكنت من أيقاف الأعمال وإزالة جزء من سقف الدور الخامس العلوى لتجاوز نسبة ٢٥% خدمات لعقار مخالف بمحيط مقابر العيسوى، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.



هذا وقد أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وقال أنه لاتفريط فى متر واحد من الأراضي الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.



وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلي أنه تم إزالة 6 من حالات التعدي والبناء مخالف بعدد من مراكز ومدن المحافظة.جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية فى أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناء بالمخالفة بنطاق المحافظة.ففي مركز ومدينة المنصورة قال هاني سليمان رئيس المركز أنه تم تنفيذ إزاله سقف وأعمدة بالدور الرابع علوي لتجاوز نسبة ال25% وذلك بالمخالفة للقانون 119 وتمت الإزالة فى المهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز أنه تمت إزالة بناء مخالف لقيد الإرتفاع بدور سادس حيث تمت إزالة المبني الذي كان يقام على مساحة 70 متر على نفقة المخالف، كما تمت إزالة لسميل خرساني على قطعة أرض زراعية بمنطقة البر الثاني بالمدينةعلى مساحة 70 متر أيضا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.