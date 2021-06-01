البنك الدولي: لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية

قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية.

وأضاف البنك الدولي، أن التقاعس المستمر بتنفيذ السياسات الإنقاذية في لبنان يهدد بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أكد المصرف المركزي في لبنان، أنه لا يستطيع أن يستمر في استيراد الاحتياجات الطبية المدعومة دون استخدام الاحتياط الإلزامي.

وقال المصرف المركزي في لبنان، اليوم الخميس، الاحتياجات الطبية شبه معدومة في المستشفيات والصيدليات.

وشهد لبنان أزمات مالية طاحنة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فضلا عن تجاهل حكومي لتردي كافة مناحى الحياة والسياسية والاجتماعية الاقتصادية، وتهافتها نحو تصفية الحسابات بين التيارات المختلفة، بإيعاز من حزب الله، المستفيد الوحيد من تلك الأزمات.