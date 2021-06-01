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بدءا من اليوم.. الإمارات تسمح للأجانب بتملك الشركات بشكل كامل

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يبدأ سريان قرار السماح بالتملك الكامل للشركات اليوم الثلاثاء, في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أصدر يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات، بما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

ويذكر أن اقتصادية دبي أعلنت إتاحة التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة ابتداءً من شهر يونيو/حزيران المقبل، مشيرة إلى أن القرار ينطبق على أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي.

وأضافت أن القرار لا ينطبق على الأنشطة المهنية، وقائمة الأنشطة الاقتصادية السبعة ذات الأثر الاستراتيجي.


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