الطالع الفلكى الثّلاثَاء 1/6/2021..مُصَادَفَة جُونُو!













*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 24 بَشْنَسْ قبطى ، 1 حُزَيْرَان رُومى ، 20 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ياناس إختشو على دَمّكُو بَأه ورُوحُو إتجوّزُو)-حاضر يابيه حَرُوح أتجوّز.(حسين فهمى من فيلم مين يجنّن مين-1981)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر يُونيُو حُزَيْرَان





ليست كلمة بابليّة ولاعبريّة لكنّها لفظة آرَامِيّة تعنى الحِنْطة لأنّه مُوسِم حصد الحنطة ، حيث أنّه فى الأول من حُزيران يقوم الأخوة من نصارى العراق بالإحتفال بعيد السّنابل فيقرؤون الدعوات على المحصول لجلب البركة.





فى البابليّة هو شهرسيوان ، سيوانو أو سِيمَان، سِيمَانُو، ومنه شهر سِيوَان العبرى ، وهى من كلمة سين أو سيان وتعنى الطين ، ويُؤيّد هذا الرّأى أنّه سيوان عيد صنع الطين اللبن فى السّومريّة القديمة، حيث كان مُوسم صُنع الطين اللبن فى هذا الشهر لأن البناء فى العراق الأوسط والأسفل من الطوب اللبن فقط لعدم توافر الحجر الصّلد ، وصنع الطين اللبن يتطلّب تعاون مُشترك من جماعة من النّاس لإنتاج أكبر كمّيّة بأقل وقت ومجهود مُمْكن ، ويتسبّب هذا العمل لإشتراك مجاميع كبيرة من الناس فيه ليتحوّل لعيد أو مهرجان للإحتفال والفرحة بمرور الوقت.





يونيو أوجونيوريوس هوالشهر السّادس فى التقويم الجريجورى الشمسى الميلادى وأحد الأشهرالأربعة التى تشمل 30 يوم فقط ، يتكون إسمه من مقطعين جونو وهو إسم جونو زوجة جوبيترالمُشترى ، المقطع الثانى أونوريوس تعنى باللاتينيّة الصّغار والقصد أنه عكس الشهر الماضى الكبار لأنّه فلكياً يُولد الصيف فى 21 يونيه هذا الشهر ليحمل أطول نهار على مدار العام فى نصف الكرة الأرضيّة الشمالى.





من الحكايات المُرتبطة بشهر يونيه فى التراث الأوروبى المُستمدّ من التراث الرّومانى القديم أنّ شهر يونيه يكون عقد الزّواج فيه ميمُون للغاية بسبب إرتباطه بـ جونو راعية الفتيات ، وللمُصادفة فإنه أكثر شهر على مدار العام يقوم فيه الناس بالزواج كما تسجّل الإحصائيات على مُستوى العالم ولعل هذا سببه حرارة الجوّ المُرتفعة ، بينما تذكر الحكايات المشهورة فى دولة أيسلنده أنّ الرجل إن قام بالإستحمام على الشاطئ فى نهار يونيه فإنّه بذلك يحبس أعراض الشيخوخة فى أحد الخلجان البعيدة لأطول فترة مُمكنة ويتمتع بمظهر الشباب لأطول فترة.





والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب خلال شهر يونيو غربياً ترُوبِيكَال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام شامل لجميع الأبراج بتوقيت القاهرة..

(2 يونيو) الزّهرة تنتقل للسرطان فى الثّالثة و18 دقيقة عصراً ، ترتفع رقّة الإناث فى التعامل وهذا مُفيد لعودة مُطلقة لعصمة زوجها والإبتعاد عن محاكم الأسرة ، التبرع المالى للعمل الخيرى والعناية بالبيئة وإنقاذ الحيوانات.





(10 يونيو) يُولد الهلال الجديد فى الثانية عشرة و52 دقيقة ظهراً فى برج الجوزاء ، وقت مُواتى للبدء فى تكوين علاقات عاطفيّة أو عمليّة جديدة ، التقدم لوظيفة أو طرح منتج جديد فى الأسواق.





(11 يونيو) المريخ ينتقل للأسد فى الثالثة و33 دقيقة عصراً ، بإمكانك السعى لنيْل ترقيتك الوظيفيّة التى تستحقها بشجاعة ، الدفاع عن حقوقك الماليّة العائليّة بكل ثقة وتحضّر دون التقليل من مقام الآخرين.





(21 يونيو) الشمس تنتقل لبرج السرطان فى الخامسة و32 دقيقة فجراً ، وقت مناسب لتعيد إنتباهك لحاجات أسرتك العاطفيّة وليست المالية فقط و ترميم العلاقات المُتضرّرة مع الوالديْن والأبناء والزوجة ، الأقارب والأصدقاء فبرج السرطان يحكمه القمر رمز الأمومة والعطف والحنان.





(24 يونيو) القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى الثّامنة و40 دقيقة ليلاً فى برج الجدى ، الجدى هرمى مايعنى السعى لنيْل الترقية الوظيفيّة المُستحقة ، إصلاح العلاقة مع الآباء والأبناء بمايتناسب مع كلٍ منهم ، إتباع الروتين والنظام والقانون حتى لو تكلفت الوقت والجهد لحماية نفسك من سقطة مُؤذية.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة أو الحزينة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الثور: قد يُطلب منك ملاطفة أطفالك أو أطفال أسرتك ، إن لم تكن فى مزاج مواتٍ لتقبل أساليب الصغار فى اللعب فعلى الأقل لاتعبس بوجوههم.





برج الجوزاء: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسُوم ، رَكّز على لقمة عَيْشِكْ.





برج السّرطان: تحت الإستفزاز وحرارة الصّيف فأنت منصوح بأخذ نفس عميق والعدّ حتّى عشرة قبل أن تقوم بتصرّف يُؤخذ عليك ، زينة الرّجال الأدب.





برج الأسد: نيولوك مظهر جديد لايعنى أن تهرع للأسواق العملاقة لإفراغ كل ما فى الجيب ، قليل من التوفير لن يضرك.





برج العذراء: إكبح جماح نفسك عن التورط فى علاقة رومانسية مهينة أو غير مُناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج الميزان: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تورّط نفسك بمشتروات جديدة قد تكون مغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى.

برج العقرب: إحترامك لصلة الرّحِمْ وتقاليد الأسرة والإرث العائلى يُكسبك الإحترام بعيون الجميع فلا تتهاون فى واجباتك تجاه عائلتك.





برج القوس: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، لاتستخف بالآخرين فلكلٍ دورٌ فى هذه الدنيا.





برج الجدى: حماية مُمتلكات العائلة لايعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن الفحص والصيانة المُستمرة لتلك المُمتلكات ،المال السّايب.





برج الدّلو: قد تكون فى مزاج لمُشاكسة ولو من باب المُزاح ، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج الحوت: إحرص على تأمين نفسك باحتياطيات ماليّة جانبيّة بعيداً عن عيون الجميع بمن فيهم زوجتك ، لهذا يُسمّى بالقرش الأبيض.



