'الفجر' ترصد انتظام توافد مستحقي لقاح كورونا ببورسعيد (صور)





رصدت عدسة 'الفجر' منذ الساعات الأولي لليوم الثلاثاء، توافد العديد من المواطنين على مركز نقل الدم بمنطقة حي الشرق بورسعيد، حيث التزم المواطنين بالاجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تقديم المركز كافة التسهيلات للمواطنين لعدم التزاحم وسرعة تلقي اللقاح.





وأكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بتوافر كميات كافية من الأمصال واللقاحات وخاصة لقاحات كورونا وأنه يتابع سلسلة التبريد وحفظ وتخزين اللقاحات بالطريقة الصحيحة باستمرار.





واكدت دكتورة بانسيه ابراهيم فهيم مسئول التطعيمات بالمديرية على أن الجهد خلال الفترة الحالية مكثف، ولا يدخروا وسعا لتوفير كافة اللقاحات والامصال للمواطنين، والمستلزمات الطبية للاطقم الطبية.