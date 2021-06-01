Advertisements

المواعيد الصيفية.. قرارات حكومية تطبق اليوم على المحال والمولات

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

أعادت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، العمل بالمواعيد الصيفية، اليوم الثلاثاء، المتعلقة بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، مع تطبيق العقوبات على المخالفين.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القرارات الحكومية المقرر تطبيقها اليوم الثلاثاء.

إعادة العمل بالمواعيد الصيفية
قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، العودة للعمل بالمواعيد الصيفية، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم.

وتقرر فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، صيفًا من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

وكذلك، فتح وغلق المطاعم والكافيهات يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

المحظورات
وتضمنت القرارات، عدة محظورات، كالاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط.

الإجراءات الاحترازية
ويجب مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، مع تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

وتبدأ المحافظات اليوم الثلاثاء، العودة لتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والورش، في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد صيفيه قرارات الحكومه تطبق اليوم اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ 38 دقيقة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على نجم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي ضد فياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

غلق وإحالة المسئولين للنيابة.. 3 عقوبات لمخالفي مواعيد فتح وغلق المحال خلال رمضان

تزامنًا مع التطبيق.. تعرف على المواعيد الصيفية لغلق المحلات التجارية

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية (صور)

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

قرارات عاجلة من لجنة إدارة أزمة كورونا بخصوص عودة العمل بالمقاهي والمحلات

الحكومة تقرر العودة للعمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 ص

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

08:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»