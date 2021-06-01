المواعيد الصيفية.. قرارات حكومية تطبق اليوم على المحال والمولات



أعادت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، العمل بالمواعيد الصيفية، اليوم الثلاثاء، المتعلقة بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، مع تطبيق العقوبات على المخالفين.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القرارات الحكومية المقرر تطبيقها اليوم الثلاثاء.



إعادة العمل بالمواعيد الصيفية

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، العودة للعمل بالمواعيد الصيفية، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم.



وتقرر فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، صيفًا من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.



وكذلك، فتح وغلق المطاعم والكافيهات يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



المحظورات

وتضمنت القرارات، عدة محظورات، كالاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط.



الإجراءات الاحترازية

ويجب مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، مع تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.



وتبدأ المحافظات اليوم الثلاثاء، العودة لتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والورش، في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

