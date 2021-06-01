محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المنصورة

قام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بتفقد لجان إمتحانات الشهدة الإعدادية من داخل مدرسةةالمقدم أحمد حسين الرسمية المشتركة للغات بمدينة المنصورة.



وكان في استقبال المحافظ علي عبد الرووف وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرة المدرسة ومسئول امتحاناتةالشهادة الاعدادية.



ويؤدي اليوم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية اليوم لأداء أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.



حيث يقوم الطلاب بحل امتحان اللغة العربية والإملاء من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشر ونصف داخل ٦٢٣ لجنة علي مستوي المحافظة



يذكر أن إجمالي عدد الذين تستقبلهم لجان الامتحانات للصف الثالث الإعدادي العام يبلغ 109261 طالبا وطالبة وذلك في 624 لجنة على مستوى المحافظة وعن الإعدادية المهنية تستقبل اللجان 3725 طالبا وطالبة فى عدد 22 لجنة بالمحافظة.



ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة جميع المدارس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإنهاء استعدادتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الثانى على مدار 24 ساعة كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا.



والتزم طلاب وطالبات مدرسة الشهيد المقدم أحمد حسين الرسمية للغات المشتركة بارتداء الكمامات تحت إشراف مباشر منال صادق منصور مديرة المدرسة.



ومن المقرر أن يتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددا من لجان الامتحانات بمدينة المنصورة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



وكان أعلن علي عبد الرووف وكيل وزارة التربية والتعبيم في محافظة الدقهلية أنه تم اتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية وذلك لتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية بالمحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للإستخدام وقت الحاجة، تنفيذا لتكليفات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



واكد وكيل التعليم أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها