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"الرعاية الصحية" تجدد الثقة في الدكتور أمير التلواني مديرًا تنفيذيًا لفترة جديدة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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جدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الثقة للدكتور أمير التلواني، للعمل كمديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية لفترة مماثلة، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس بالإجماع.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أنه جدد مجلس إدارة الهيئة الثقة في الدكتور أمير التلواني بعد استعراضه مجمل أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة، وما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع مطابقة لسياسات وقرارات مجلس الإدارة، نحو بذل أقصى جهد لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة والآمنة للمتعاملين وعلى أعلى مستوى من معايير الكفاءة والجودة العالمية بالمنشآت الصحية للهيئة وتحقيق أعلى نسب من إرضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

كما تقدم الدكتور أمير التلواني، بالشكر إلى الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والسادة أعضاء المجلس لهذه الثقة في أداء عمله، وعدًا ببذل مزيد من الجهد لتحقيق رؤية وأهداف الهيئة والتي تتسق مع رؤية القيادة السياسية في أن تكون هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفتت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الدكتور أمير التلواني، حصل على بكالوريوس الطب في الأمراض الباطنية والجراحة جامعة المنوفية عام 2008، بالإضافة إلى أنه حصل على الدبلوم المهني في إدارة جودة الرعاية الصحية عام 2012، وكذلك ماجستير في الأشعة التشخيصية جامعة المنوفية عام 2017، إلى جانب حصوله أيضًا عام 2017 على درجة الزمالة المصرية في إدارة الرعاية الصحية.

وشغل الدكتور أمير التلواني، عدة وظائف في القطاع الصحي، منها، طبيب ممارس عام بمركز فايد الصحي التابع لوزارة الصحة والسكان، في الفترة من إبريل - يوليو 2010، ثم أصبح نائب مدير المركز ذاته في الفترة من يوليو 2010 - مايو 2011، ومن بعدها عمل كعضوًا مسئولًا عن سلامة المرضى بمستشفى شبين الكوم التابعة للوزارة من يونيو 2012 - يونيو 2013.

كما تولى التلواني عدة مناصب والتي تؤهله للعمل بمنصبه الحالي بكفاءة ومهارة عالية،تشمل العمل كمديرا للجودة وسلامة المرضى، ونائب مدير بعدد من المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة والسكان من عام 2013 وحتى عام 2017. ثم عمل رئيسًا لوحدة التقييم والمتابعة بمكتب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة من أغسطس 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام.

وتولى الدكتور أمير التلواني أيضًا منصب مدير مشروع الجودة اليابانية المصرية في تحسين المستشفيات لوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مكتب جايكا مصر في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2019، إلى جانب رئاسته للمكتب الفني بمكتب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، بجانب قيامه بعدد من الدراسات بمجال التغطية الصحية الشاملة وإدارة المستشفيات بالمعهد القومي الياباني بطوكيو ودولة الصين الشعبية.وعمل كنائبًا لمدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالوزارة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، إلى أن شّغِل منصب المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية في ديسمبر عام 2019 وحتى الآن.

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