"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 12.25%

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2021.





وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 116.84خلال شهر مارس2021 (أولـي) مقابل 104.09 خلال شهر فبراير2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 12.25٪.





وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 235.80 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث بلغ 199.75 بارتفــاع قدره 18.04 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف، وبلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 116.85 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 حيث بلغ 97.35 بارتفاع قدره 20.03٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق نظرا لتداعيات جائحة كورونا.





وبلغ الرقـم القيـاسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 105.90 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث بلغ 133.66 بانخفاض قدره 20.77٪ وذلك يرجع الي حالة السوق وتوافر مخزون.





وبلغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع اخر 192.68 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث بلغ 207.86 بنسبة انخفاض قدرها 7.31% وذلك يرجع الي حالة السوق.





وأجرى الجهاز تحديث لمنهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)



