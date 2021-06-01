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عماد الدين حسين: إسرائيل المستفيد الوحيد من الانقسام الفلسطيني (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتواصل منذ سنوات مع كل الأطراف الفلسطينية بما فيها حماس للتوصل إلى المصالحة، إذ زارت هذه الفصائل مصر في الأشهر الماضية واتفقوا على إجراء انتخابات توحد السلطة الفلسطينية.

وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك انقساما فلسطينيا منذ أن انقلبت حماس على السلطة الشرعية قبل 14 عاما، مشددًا على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المستفيد الوحيد من هذا الانقسام، حيث تغذيه لأن الانقسام يدعم حجتها بشأن عدم وجود شريك فلسطيني يمثل الضفة الغربية وغزة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "من مصلحة الفلسطينيين الأساسية انتهاء هذا الانقسام، ومصر بذلت الجهد الأكبر، وكنا قاب قوسين أو أدنى من اجراء هذه الانتخابات لكن السلطة أجلتها؛ لأنها اشترطت أن تشمل القدس، ولما حدث العدوان الأخير وصمدت فلسطين في وجهه، وهو ما أدى إلى زيادة شعبية حماس، وصرنا أمام معضلة أكبر وهو أنه تمت الانتخابات فقد تفوز حماس، وهي المفروضة أمريكيا وإسرائيليا ومن بعض الأطراف العربية، وذلك مقابل انخفاض شعبية السلطة الفلسطينية".

وأردف، أن مشهد ذهاب رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل إلى غزة تطور في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن مصر تراهن على قدرة العقلاء الفلسطينيين على تنحية الخلافات جانبا والتخلي عن المكاسب الصغيرة والوقتية، لأن الشعب الفلسطيني فقط من يدفع الثمن.

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