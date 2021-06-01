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وزراء الناتو يجتمعون للتحضير لقمة الانسحاب الأفغاني

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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اجتمع وزيرا الخارجية والدفاع في حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، لوضع الأساس للقمة الأولى للتحالف العسكري مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يضع أربع سنوات صاخبة مع إدارة ترامب جانبًا.

سيناقش الوزراء بيانًا ضخمًا تجري صياغته لقمة 14 يونيو في بروكسل، والذي سيعيد التأكيد على وحدة التحالف الأمني الذي يضم 30 دولة - والذي مزقه الاقتتال الداخلي في السنوات الأخيرة - ويركز على التهديدات والتحديات المستقبلية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عشية الاجتماعات "هذه لحظة محورية بالنسبة لتحالفنا وأمننا الجماعي.. في عالم أكثر تنافسية ولا يمكن التنبؤ به، نحتاج إلى وحدة عبر الأطلسي."

ويعد التعامل مع روسيا التي تزداد عدوانية، والتي أعلن وزير دفاعها يوم الاثنين أن روسيا ستنشئ 20 وحدة عسكرية جديدة في قطاعها الغربي هذا العام لمواجهة ما تزعم أنه تهديد متزايد من الناتو، من أهم التحديات. كما ستتم مناقشة صعود الصين وتأثير تغير المناخ - وهما من الاهتمامات الرئيسية لإدارة بايدن - إلى جانب الدفاع الصاروخي والحرب الإلكترونية والهجينة واستخدام المعلومات المضللة.

سيكون الموضوع الأكثر إلحاحًا للنقاش هو إنهاء عمليات الناتو في أفغانستان. وتعهد بايدن بإخراج القوات الأمريكية من الدولة التي مزقتها الصراعات بحلول 11 سبتمبر، لكن من المرجح أن يغادر الكثيرون بحلول وقت انعقاد القمة.

لكن لا تزال الأسئلة الرئيسية قائمة حول كيفية استمرار الناتو في تمويل قوات الأمن الأفغانية الموبوءة بالفساد، وما إذا كان سيستمر في تدريب القوات الخاصة في مكان ما خارج البلاد، ومن الذي قد يوفر الأمن للموظفين المدنيين والسفارات ومطار كابول بالضبط.

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لقمة الانسحاب الأفغاني الناتو

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