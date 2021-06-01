"بحبك أوي يا أحلى أب".. بهذه الكلمات شيماء سيف تهنئ هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده





حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة الفنان والمنتج هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت شيماء سيف صورة لها برفقة المنتج هشام جمال، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وانت قريب وحبيب واغلى مما تتخيل".



وتابعت شيماء سيف قائلة :"انت عارف أنا بحب الصورة دي أوي ليه عشان الوقت ده يوم فرحي كنت فى قمة التوتر ومكنش مسموح لحد يكون معايا غير ماما وانت وده علشان انت عارف انت بالنسبالى إيه".



وأضافت قائلة :"ربنا يسعدك في كل سنينك الجاية وتحقق كل اللي تتمناه واكتر ودايما ناجح ومختلف وسابق، بحبك قد الدنيا كلها وبحب اختلافتنا اللي بنبقى بعدها أقوى وأقرب".





وواصلت كلامها قائلة:"بحب كل موقف عدينا بيه سوا وخلاني أتأكد إنك مفيش ولا هيكون في جدعنتك وحبك ليا ولكل أخواتنا من عيلة روزناما".



واستطردت شيماء سيف كلامها قائلة:" بحبك أوي يا أحلى أب، إن شاء الله كل الظروف الصعبة تعدى ونرجع كلنا سوا تاني نضحك من قلبنا ونبقى فرحانين، ونعمللك أحلى عيد ميلاد فى الدنيا يفرحك زى ما انت دايما بتفرحنا فى كل وقت".