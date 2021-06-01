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تعرف على مصير الطالب المصاب بكورونا أثناء امتحانات الإعدادية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، اتخذت وزارة التربية والتعليم، عدة إجراءات لحماية الطلاب من عدوى كورونا، والمشتبه فيهم.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مصير الطالب المصاب بكورونا أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية.

١. لن يسمح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا بدخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021.

٢. سيتم تأجيل الامتحانات للدور الثاني بدرجاته كاملة، شريطة أن يقدم المستندات الطبية التي تثبت إصابته بالفيروس وقت عقد الامتحانات.

٣. تعقم جميع اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

٤. تجهيز حجرة عزل بكل لجنة امتحانية بسبب كورونا لعزل المشتبه فى إصابتهم بالفيروس من قبل الطلاب والمعلمين.

٥. قياس درجة حرارة الطلاب والقائمين على الامتحانات قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

٦. إلزام جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال الامتحانات للحفاظ على أرواحهم.

٧. لا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبًا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، ليكون آخر شهر أبريل هو نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. 

وبدأت الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي، بعد امتحانات أبريل.

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امتحانات الإعدادية الصف الثالث الشهاده الاعداديه اشتباه كورونا اخر الاخبار

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