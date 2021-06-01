وصول 28 عربة سكة حديد روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية.. صور

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة تضم 28 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التى أبرمتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.



وأشار وزير النقل أن هذه الصفقة هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم، كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولى بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معًا حيث ان خطة التطوير الشبكة الحالية ترتكز على خمسة محاور رئيسية "الوحدات المتحركة "جرارات – عربات" - البنية الأساسية "السكة – المحطات – المزلقانات" - وسائل السيطرة على مسير القطارات "كهربة الإشارات" - تطوير الورش - تطوير العنصر البشرى والارتقاء به".



وأوضح وزير النقل أن العربات الـ28 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد مشيرا إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.



ولفت الوزير إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل.وأن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

العربات الروسية الجديدة من الداخل