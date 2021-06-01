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اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:29 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن موعد كأس السوبر، والأسابيع المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مجاهد في تصريحات إذاعية مع "شوبير" اليوم الثلاثاء: "بعد الأسبوع التاسع والعشرين ستتوقف المسابقة وسيتم لعب جميع مؤجلات الأهلي والأندية الأخرى في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وتابع: "سيتم لعب الجولات الخمس الأخيرة من بطولة الدوري المصري في الفترة من 10 أغسطس وحتى 25 من ذات الشهر لمعرفة المتوج باللقب ومراكز الأندية".

وواصل: "سيتم لعب آخر جولتين في بطولة الدوري في توقيت واحد من أجل تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية".

واختتم: "سيكون السوبر المصري بعد نهاية الموسم الحالي، وكان من المفترض أن يقام في الأول من يوليو المقبل لكن الأجندة تغيرت وبات من الصعوبة إقامته في هذا التوقيت".

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