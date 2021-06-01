اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن موعد كأس السوبر، والأسابيع المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.





وقال مجاهد في تصريحات إذاعية مع "شوبير" اليوم الثلاثاء: "بعد الأسبوع التاسع والعشرين ستتوقف المسابقة وسيتم لعب جميع مؤجلات الأهلي والأندية الأخرى في بطولة الدوري المصري الممتاز".





وتابع: "سيتم لعب الجولات الخمس الأخيرة من بطولة الدوري المصري في الفترة من 10 أغسطس وحتى 25 من ذات الشهر لمعرفة المتوج باللقب ومراكز الأندية".





وواصل: "سيتم لعب آخر جولتين في بطولة الدوري في توقيت واحد من أجل تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية".





واختتم: "سيكون السوبر المصري بعد نهاية الموسم الحالي، وكان من المفترض أن يقام في الأول من يوليو المقبل لكن الأجندة تغيرت وبات من الصعوبة إقامته في هذا التوقيت".



