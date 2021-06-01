الأمم المتحدة: توثيق 32 عملية اغتيال لمتظاهرين وناشطين بالعراق

قال منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه تم توثيق 32 عملية اغتيال لمتظاهرين وناشطين عراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر 2019، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

ومنذ احتجاجات أكتوبر 2019 بدأ الشيخ علي بإطلاق تصريحات وصفت بـ"الخطيرة" ضد أحزاب سياسية وجماعات مسلحة وكذلك إيران ودورها في العراق.

وكان أبرز مرشح طرحته ساحات الاحتجاجات لتشكيل حكومة انتقالية، وحينها كان يتوعد سياسيين وزعماء جماعات مسلحة بالإعدام.