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إصابة نجم برشلونة السابق بفيروس كورونا

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:30 ص
فيدال
فيدال
وكالات
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أعلن أرتورو فيدال نجم برشلونة السابق، وإنتر ميلان الحالي إصابته بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه رسميا عن مواجهتي الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

أودع اللاعب الدولي السابق لبرشلونة المشتشفى، وعزل عن باقي الفريق منذ أكثر من 72 ساعة كإجراء احترازي أقره الفريق الطبي لإصابته بالتهاب اللوزتين الحاد، بعدما خضع لاختبارات "بي سي ار" للكشف عن الفيروس التاجي أيام (25 و29 و30) من مايو المنصرم وجاءت نتائجها سلبية، بحسب بيان الاتحاد التشيلي.

وكان الاتحاد التشيلي أعلن قبل ساعات من بيانه الاخير، أن اللاعب يعاني من التهاب اللوزتين الحاد، ولكنه أشار حينها إلى أن الأعراض لديه لا تنطبق على مرض كوفيد-19 ولا على المضاعفات الناجمة عن اللقاح المضاد للفيروس التاجي الذي تلقاه الأسبوع الماضي.

وكتب نجم إنتر ميلان البالغ من العمر (34 عاماً) على شبكات التواصل الاجتماعي: "أود إخباركم أنه لسوء الحظ، كنت على اتصال وثيق بحالة إصابة إيجابية بالكوفيد، عندما اكتشفت ذلك أخطرت على الفور الجهاز الطبية للمنتخب، وأجريت الاختبارات اللازمة التي جاءت نتائجها كلها سلبية".

وأضاف: "بعد ذلك تم تشخيص إصابتي بالتهاب اللوزتين الحاد ما أدى إلى دخولي المستشفى، واليوم اكتشفت أن مسحتي جاءت إيجابية، هذه المرة لن أكون في الملعب، لكنني سأدعم زملائي في الفريق بكل قوتي، سوف أتعافى قريبا لارتدي من جديد قميص منتخب تشيلي".

ويجري منتخب تشيلي، اليوم الثلاثاء، آخر تدريب له في بلاده، قبل السفر إلى مدينة سانتياغو ديل إستيرو للعب أمام الأرجنتين  الخميس المقبل، وسيواجه بعدها بوليفيا على أرضه 8 يونيو.



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