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بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعمال بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري المشاركين في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وانعقاد الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية.

وقال " الجيزاوي" إنه سيجرى تطعيم كليات القطاع الطبي (الطب والتمريض والمعهد الفني للتمريض والعلاج الطبيعي والطب البيطري مباشرة بمعمل التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، بينما يتم تطعيم باقي كليات الجامعة في مبنى الرمد التابع لمستشفيات بنها الجامعية.

واكد " الجيزاوي" أن التطعيم يتم تحت إشراف طبي والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد في مقر الحصول على اللقاح.

ودعا القائم بأعمال رئيس الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالحرص على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم وسلامة الطلاب.

يذكر انه جرى التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم اعضاء هيئة التدريس والاداريين المشاركين بالمراقبة والامتحانات بالجامعات المصرية.
بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها
بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها
بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها
بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها
بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها
بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها

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