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محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية (ًصور)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بمدرستي الشهيد محمد هاني مصطفى الرسمية للغات ( المقريزي سابقا ) بإدارة مصر الجديدة التعليمية ومدرسة نوبار الحديثة بنات بعابدين للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث يؤدي ١٥٨٧٩٦ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في ٧٥١ لجنة كما يؤدي طالبين الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.

ويوجد بمدرسة الشهيد محمد هاني مصطفى ١٣ لجنة تضم ١٨٥ طالب، بالإضافة إلى لجنة خاصة واحدة، كما يوجد بمدرسة نوبار ٩ لجان تضم ١٢٥ طالبة.
وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفًا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز ١٤ طالب وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.

وقد أشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.
محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية (ًصور)
محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية (ًصور)
محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية (ًصور)
محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية (ًصور)
محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية (ًصور)
محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية (ًصور)

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