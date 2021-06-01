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برلماني يطالب بسرعة البت في طلبات التظلم الخاصة بالحذف العشوائي لبطاقات التموين

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الإجراءات نتائج التظلمات التي تقدم بها بعض المواطنين الخاصة بالحذف العشوائى لبطاقات التموين، وما يترتب على هذه الخطوة من آثار تنعكس على المواطنين والفئات محدودى الدخل وغير القادرين.
 

وأوضح "محسب" في طلبه، اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت حذف عشوائي لبعض المواطنين من بطاقات التموين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتدارك هذا الأمر إلا أن الإجراءات والخطوات الخاصة بعودتهم للبطاقات مرة أخرى والبت في طلبات التظلم تسير ببطء، مما يترتب عليها حرمان الفئات المستحقة من الحصول على الدعم.
 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع جدول زمنى للبت في طلبات التظلم، وعدم ترك الأمر للعاملين، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وفى حال ثبوت أحقية بعض المواطنين يجب سرعة صرف المستحقات التموينية باى وسيلة لحين عودتهم للبطاقات مرة أخرى، مؤكدا أن الجميع مع التنقية وتنقيح جداول وكشوف الدعم حتى يصل لمستحقيه، ولكن لابد أن تكون هناك دقة في عملية الحذف، وعدم الحذف قبل التأكد التفاصيل المتعلقة بالمواطنين، وفي حال الحذف يجب سرعة البت في طلبات التظلم وعدم ترك المواطنين دون رد.

 
وأكد عضو مجلس النواب، أن ميكنة الخدمات وقاعدة البيانات الشاملة والمتكاملة سيكون لها دور كبير في وصول الدعم لمستحقيه، ولهذا يجب سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة لدعم هذه الخطوة.
 

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