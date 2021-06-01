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تحذير من هذه الظاهر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدا الأربعاء

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الأربعاء، تشهد البلاد، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4.5 متر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

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