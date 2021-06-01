إصابة 13 عامل زراعي اثر انقلاب سيارة بـ"صحراوي" البحيرة (أسماء)

أصيب قبل قليل، 13 عاملا زراعيا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اثر وقوع حادث انقلاب سيارة "نقل" بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي بالكيلو 130 اتجاة القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفي وادي النطرون، يفيد بوصول مصابين للمستشفي وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 130 بالطريق الصحراوى القاهرة الأسكندرية، أسفر عن إصابة 13 شخصا بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون المركزى لتلقي العلاج اللازم.



والمصابين هم كلًا من "محمد فرحات عبد الجواد" 16 عامًا، "فؤاد صلاح راتب" 30 عاما، "عبد الكريم عبد القادر محمد" 50 عامًا، "عمرو حمدي شاكر" 17 عاما، "خميس عطيه نادي" 29 عاما، "عبدالله عبد الهادي جاب الله" 17 عاما، "إسلام محمد احمد" 20 عاما، "أحمد منصور رجب" 18 عامًا، "سالم مبروك سعد" 45 عامًا، "عطية فرج أحمد" 16 عامًا، "محمد سالم مبروك" 16 عامًا، "محمد ضيف سعد" 18 عامًا، "أدم أنور عباس" 13 عامًا، وجميعهم مقيمين بمركز أبو المطامير، وجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.