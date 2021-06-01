السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في الاتجار بالهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه حال تفقد قوة أمنية للحالة الأمنية بمنطقة قصر النيل، لاحظ معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، أن المتهم ممسكا بيده سلاحا أبيض ملوحا به، وبضبط المتهم وبتفتيشه عثر علي 24 قرصا لعقار الأموتريل المخدر، وكمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ النقدي حصيلة تجارته في المواد المسمومة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.